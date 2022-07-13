"Новые имена" в азербайджанской музыке

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку в рамках проекта министерства культуры Азербайджана Yeni adlar ("Новые имена") прошел концерт с участием лауреатов республиканских и международных конкурсов - скрипача Османа Мустафазаде и пианиста Атабалы Манафзаде, сообщает Day.Az.

Солисты выступили в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова.

Программу открыл Концерт №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в исполнении Атабалы Манафзаде. Концерт является одним из самых популярных произведений Чайковского. Сочинение было исполнено вдохновенно, пианист и оркестр передали монументальностью формы, заложенную автором.

Затем на сцену вышел Осман Мустафазаде, который исполнил Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса. Скрипка в руках Мустафазаде звучала проникновенно, ее завораживающие звуки рождали в сознании слушателей прекрасные образы.

"Браво!", "Великолепно!" - так публика встретила выступление молодых музыкантов, оркестра и талантливого дирижера.

Отметим, что проект Yeni adlar направлен на популяризацию азербайджанской музыкальной культуры среди молодежи, формирование у нее музыкального вкуса, выявление талантливой молодежи и представление широкой общественности творчества молодых исполнителей.

В рамках проекта для молодых дарований создается возможность выступать с интересными концертными программами в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева и Государственного оркестра народных инструментов.