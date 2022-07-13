В Баку покажут фильм, посвященный Национальному герою Ильгару Мирзоеву

14 июля в Киноцентре "Низами" в Баку состоится презентация документального фильма Artilleriyanın atası ("Отец артиллерии"), посвященного Национальному герою Азербайджана, шехиду Ильгару Мирзоеву, сообщили Day.Az в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Режиссером и автором сценария документального фильма об Ильгаре Мирзоеве, героически погибшем 14 июля 2020 года во время боев на товузском направлении, является Камаля Мехрали Мусазаде, оператором - Солтан Абдуллаев, над монтажом работали - Камаля Мехрали Мусазаде и Сабир Аскерзаде, продюсер - Назим Гусейнов.

Отметим, что по заказу министерства культуры Азербайджана на студии Salnaməfilm продолжается производство документальных фильмов, посвященных Национальным героям Азербайджана.