В городах Азербайджана будет представлена экспозиция, посвященная Дому-музею Анны Франк в Нидерландах, сообщила Trend Life автор проекта, наша соотечественница из Амстердама Салтанат Ревангызы, передает Day.Az.

"В рамках совместного проекта с Домом-музеем Анны Франк экспозиция будет представлена в одном из музеев Баку и в поселке Красная Слобода в Губе - месте компактного проживания горских евреев. Экспозиция запланирована на конец января 2023 года и посвящена Международному дню памяти жертв Холокоста - 27 января. После Баку и Красной Слободы с представителями Дома-музея Анны Франк запланированы визиты в другие города Азербайджана, где также будут представлены просветительские проекты, направленные на расширение культурных связей с Нидерландами. Более того, нами предусмотрена реализация программы, связанной с взаимным визитом школьников и преподавателей, чтобы народы Азербайджана и Нидерландов еще больше узнали о культуре, истории, традициях и обычаях друг друга. Лично для меня этот проект - возможность показать в Европе яркий пример исторического мультикультурализма и толерантности Азербайджана", - отметила Салтанат Ревангызы.