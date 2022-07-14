Культура Азербайджана в чешском востоковедении

Изучение азербайджано-чешских культурных связей актуально и важно по многим аспектам. Несмотря на что история международных контактов Азербайджана с Чехией уходит в далекое прошлое, история развития культурных связей берет свое начало в основном из Советского периода, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В близком ознакомлении с Восточным, в том числе и Азербайджанским миром, исключительную роль наряду с журналом "Archiv orientalni", играл также журнал "Nový Orient" ("Новый Восток").

В статьях, напечатанным в этом журнале чешских читателей знакомили с историей народов Востока во всех деталях. Интересным фактом является то что, этот журнал читали не только в Чехии, но далеко за ее пределами, например в Азербайджане.

Тюркология, являющаяся одним из важных ветвей чешского востоковедения, как наука была сформирована благодаря стараниям видного чешского тюрколога Рудольфа Дворжака, начиная с конца XIX века, далее была развита его последователями Яном Рыпка и Феликсом Тауером.

Известно что, тюркология как наука подразумевает в себе не только филологию, но и историяведение. С этой точки зрения тюркологи Чехии всесторонне представляют тюркологию.

Так, К.Дворжак и Я.Рыпка проводили в основном филологические исследования, а Ф.Тауер по истории. Ф.Тауер, занимающийся историей Переднего Востока, переведя с фарси труды, рассказывающие об истории Османской империи, в особенности европейских походов Султана Сулеймана Законного, довел их до внимания чешской общественности.

Освещая в чешском востоковедении историю и культуру Азербайджана, нельзя не говорить об исследованиях чешских ученых относительно исторического прошлого Азербайджана.

В этом смысле достаточно характерными являются исследования первого чешского азербайджановеда Зденека Веселы в связи историей Баку: "Еще в VIIвеке Баку был известен своим зерном, вином, нефтью, солью, шафраном, хлопком и различными маслами. Естественно, такие богатства привлекали завоевателей того времени. В особенности черная нефть имела лечебное значение, также являлась грозным оружием, к тому им можно было укрепит кровлю домов".

Важное значение также имеют взгляды З.Веселы относительно трудовой занятости жителей Апшеронского полуострова: "Раньше население Апшеронского полуострова не придавало большое значение камню. Но так как шафрановые поля постоянно оказывались затопленными песчаными бурями, местные жители были вынуждены искать себе новую занятость. Строительство каменных домов в селе Новханы, создало благотворную почву для постепенного развития здесь ремесла каменщика. А женщины соткали ковры, украшенные с различными цветными орнаментами".

Чешский ученый особенно подчеркивает важность Баку, расположенного на стыке Востока и Запада как одного из торговых центров: "Баку обогошался не только за счет своих товаров, но и за счет широкого ассортимента товаров, привезенных из Китая, Индии и Европы. С большим предположением здесь может идти речь и о товарах, привезенных из Чехии. Видимо, именно по этой причине крупные торговые предприниматели Баку, занимали высокие посты в государстве и имели полномочия разрешать свои дела без получения разрешения шаха".

Взгляды З.Веселы о старинном Баку очень привлекательны: "Могущественные крепостные стены со своим красивыми защитными башнями и дивной Девичьей башней, как будто защищал жителей от не стихающего гула пересечения известного торгового пути".

Чешский ученый в своем статье под названием "Страна вечных огней", также прослеживает за историей развития Баку: "Баку вовсе не всегда была столицей Ширваншахов, веками державших власть в Азербайджане. Хотя, причиной того что, Баку не был разрушен во времена Тимучина, связана именно с успешной политикой Ширваншахов. Именно в этот период, Баку - переживающий свой расцвет, завоевал себе большую популярность, как на Востоке, так и на Западе ювелирными изделиями и керамикой, выполненными мастерами Баку".

Далее, чешский ученый повествуя о периода Баку в составе Российской империи, пишет: "Ни русско-иранские, и ни русско-турецкие войны не смогли остановит развитие Баку, город продолжал оставаться центром торговли. В результате изменения баланса политических сил вокруг Каспия, Баку устанавливал широкие торговые отношения с Россией, а через Россию и с Европой, в том числе и с Чехией. Но через некоторое время, Российская империя затормозив скоростное историческое развитие Баку, продолжающуюся на протяжении долгих лет, превратил его в провинциальный город без особого значения".

З.Веселы высказал также интересные мысли в связи с историей и культурой провинциальных городов Азербайджана: "в шекинских домах, как правило, с каменными фасадами, делают щелк, сотканные из которого ковры, далее отправляются на все четыре стороны мира. Наряду с Шеки, основной причиной значительного застоя в развитии Баку и Шемахи, как важных торговых центров, является разрушения ордами Чингиз хана Северного Ирана и гористых территорий Азербайджана. Естественно, в этот период немалую роль сыграли также наличие на этих территориях нефти, редких лекарственных трав и боевых оружий".

Вместе с тем чешский ученый говоря об истории Азербайджана, иногда допускал некоторые неточности.

Так, по его мнению, огузские тюрки захватили город Баку в 1040-ом году и тем самым окончательно поставили на эти земли свою этническую печать, несмотря на то что, еще долгое время в управлениях, науке и литературе рабочим языком было фарси. Но на самом деле Азербайджанские тюрки никогда не были пришлыми, Баку с древних времен был их жилищем.

В различные периоды в чешском востоковедении интерес к Азербайджанской истории и культуре, был очень разбросанным. Но исследования в этом направлении начали развиваться.