14 июля в Шуше начались Дни поэзии Вагифа, организованные Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана.

Как передает Day.Az, во второй раз после освобождения Шуши от оккупации в культурной столице Азербайджана организованы Дни поэзии Вагифа, имеющие 40-летнюю историю.

Дни поэзии с участием деятелей культуры и искусства, членов Союза писателей Азербайджана, молодых писателей, поэтов и ветеранов начались 14 июля с открытия книжной выставки перед гостиницей "Карабах".

В ближайшее время состоится официальное открытие мероприятия и театрализованный концерт.