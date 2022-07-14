https://news.day.az/culture/1478686.html В Шуше начались Дни поэзии Вагифа
В Шуше начались Дни поэзии Вагифа
14 июля в Шуше начались Дни поэзии Вагифа, организованные Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана.
Как передает Day.Az, во второй раз после освобождения Шуши от оккупации в культурной столице Азербайджана организованы Дни поэзии Вагифа, имеющие 40-летнюю историю.
Дни поэзии с участием деятелей культуры и искусства, членов Союза писателей Азербайджана, молодых писателей, поэтов и ветеранов начались 14 июля с открытия книжной выставки перед гостиницей "Карабах".
В ближайшее время состоится официальное открытие мероприятия и театрализованный концерт.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре