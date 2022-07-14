Выставка Рами Меира открылась в Тель-Авиве

Выставка "Ковер - как искусство: За пределами границ. Вне времени" открылась 13 июля в Тель-Авиве в Азербайджанском туристическом представительстве, передает Day.Az со ссылкой на AzIzNews.com.

Её организаторами выступило само Азербайджанское бюро по туризму в Израиле совместно с ОАО "Азерхалча", которое является брендом азербайджанских ковров ручной работы, представляющий традиционные и современные дизайны в ковроткачестве.

Познакомиться с творчеством Рами Меира собрались приглашённые гости со всего Израиля.

На экспозиции собравшимся была представлена серия работ, посвященных иудаики, ковровые панно, созданные по сюжетам его картин.

Рами Меир (Рахамим Мигиров) родился в Баку, он израильтянин, но живя и работая в Москве бережно хранит в своем сердце любовь к своему родному городу.

На открытии кроме самого художника выступали: директор Азербайджанского туристического представительства в Израиле - Джамиля Талибзаде и креативный директор ОАО "Азерхалча" Эсмер Абдуллаева которая специально прилетела на открытие из Баку.

Среди приглашённых был и президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, вице мэр города Йокнеам-Илит Роман Перец, вице мэр города Холон Михаил Сутовский и другие.