Для матерей шехидов Карабахской войны показан спектакль "На одном дыхании"

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре для матерей шехидов Карабахской войны состоялся показ спектакля Bir nəfəs qədər ("На одном дыхании"), поставленный режиссером театра Самиром Гуламовым по его пьесе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль поставлен в рамках проекта Mənim atam qəhrəmandır ("Мой отец - герой!"), который реализует Fire Land Production (руководитель - композитор Джалал Гурбанов).

Постановка посвящена Великой Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, памяти шехидов и повествует о героях Карабахской войны. Красной нитью в ней проходит судьба матери, которая ждет сына с фронта и верит, что он скоро вернется в отчий дом с победой.

Во время спектакля у многих зрителей на глазах наворачивались слезы... Они испытывали гордость за героических сыновей Азербайджана, которые не пожалели своих жизней во имя освобождения наших территорий от армянской оккупации.

В заключение матери шехидов были приглашены на сцену. Зал стоя приветствовал их, отдавая дань памяти героям и матерям, воспитавшим таких сыновей.

Матери шехидов выразили признательность за организацию вечера.

Автором идеи и художественным руководителем постановки является директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев. В спектакле использованы композиции выдающегося композитора Фикрета Амирова, а также композиция в исполнении молодого пианиста, президентского стипендиата Кямиля Гасанова.

Дирижер-постановщик и автор музыкального оформления - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - Вюсал Рагим, балетмейстеры - заслуженные артисты Закир и Лейла Агаевы, концертмейстер - Кямиль Гасанов, ассистенты режиссера - Севиндж Мамедова и Амрах Дадашев.

В спектакле заняты: заслуженная артистка Нахида Оруджева, актеры Гюльнара Абдуллаева, Гюльджахан Саламова, Самедзаде Хасыев, Офелия Мамедова, Хидаят Алиев, Амрах Дадашов, Ибрагим Ализаде, Назрин Исмаилзаде, Али Керимов и Мурад Алиев.

Память о шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа!