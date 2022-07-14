Государственные киностудии будут объединены в «Азербайджанфильм»

В рамках проводимых реформ предусмотрено объединение других государственных студий в единую организационную структуру в составе киностудии "Азербайджанфильм".

Об этом АПА сообщили в киностудии "Азербайджанфильм", передает Day.Az.

Отмечено, что после Указа Президента Азербайджанской Республики от 20 апреля 2022 года "О создании публичного юридического лица "Агентство кино Азербайджанской Республики" в стране продолжается процесс обновления структуры кино.

По словам директора киностудии "Азербайджанфильм" им.Джафара Джаббарлы Назима Гусейнова, в рамках этих реформ вокруг "Азербайджанфильма" объединятся еще 6 государственных студий: "До начала этого года в подчинении Министерства культуры находились студии "Азербайджанфильм", "Salnaməfilm", "Debüt", "Azanfilm", "Mozalan", "Dublyaj" и "Yaddaş".

Многие из этих студий уже передали свои находившиеся в производстве проекты и фактически не работают. После полного раскрытия структуры агентства, для организации быстрой и эффективной рабочей среды в киноиндустрии функции других студий планируется продолжить в виде структурных подразделений при киностудии "Азербайджанфильм".

Так, производство аудиовизуальной продукции по государственному заказу, как и сейчас, будет осуществляться на киностудии "Азербайджанфильм". Каким образом будет реализована предполагаемая структурная форма, станет ясно после того, как Агентство кино начнет свою деятельность".