Эмманюэль Макрон наградил азербайджанскую пианистку орденом «Почетного легиона»

Указом президента Франции Эмманюэля Макрона от 13 июля 2022 года известная пианистка азербайджанского происхождения, заслуженная артистка Азербайджана Адиля Алиева награждена высшей наградой страны - орденом Почетного легиона.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, указе был подписан в преддверии национального праздника Французской Республики.

В указе говорится, что учредительница фестиваля классической музыки Адиля Алиева была удостоена этой награды за заслуги в музыкальной сфере.

Адиля Алиева родилась в Баку, окончила среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля и Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского. Ее концерты прошли в более чем 50 странах, в известных студиях звукозаписи записано более 30 ее компакт-дисков.

В концертную программу пианистки входят произведения Гара Гараева, Джовдета Гаджиева, Тофика Гулиева, Огтая Раджабова, Вагифа Мустафазаде, Арифа Меликова и других азербайджанских композиторов.