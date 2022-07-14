В рамках Дней поэзии Вагифа был представлен концерт-спектакль на Джидыр Дюзю

14 июля на Джидыр Дюзю в рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше, культурной столице Азербайджана, был представлен концерт-спектакль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в концерте-спектакле "Отзвук веков" воплащены образы выдающихся азербайджанских писателей, таких как Физули, Хагани, Хуршидбану Натаван, Имадедин Насими, Махсати Гянджеви, Мир Мохсун Навваб, Молла Панах Вагиф, Молла Вели Видади, Низами Гянджеви, Шах Исмаил Хатаи.

В музыкальном спектакле выступили народные артисты Гюльянаг Мамедова, Гюльяз Мамедова, Самир Джафаров, заслуженные артисты Фаргана Гасымова, Гочаг Аскеров, Нурия Гусейнова и другие деятели искусства.

Так завершился первый день Дней поэзии Вагифа.