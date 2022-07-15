Азыхская пещера. Азербайджан - центр древней цивилизации

Министерство культуры дало старт видеопроекту Azərbaycan - qədim sivilizasiya məskəni ("Азербайджан - центр древней цивилизации"), в рамках которого будет предоставлена подробная информация о нашей богатой культуре, памятниках, религиозных храмах, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

В рамках проекта видеоролики, посвященные каменным летописям азербайджанского народа, будут регулярно публиковаться в аккаунтах министерства культуры в социальных медиа.

Первая публикация посвящена Азыхской пещере - древнейшему поселению человека на Кавказе. Информация о научном, культурном, историческом, географическом, археологическом значении Азыхской пещеры предоставлена на азербайджанском и английском языках. Этот многоуровневый памятник является одним из редких человеческих поселений пещерного типа.

Азыхская пещера - комплекс из шести пещер у села Азых, расположенный на левом берегу реки Гуручай в Ходжавендском районе. Он находится к северо-западу от города Физули на высоте 1 400 метров над уровнем моря.

Палеонтологическая стоянка в Азыхской пещере была обнаружена в 1960 году выдающимся археологом и доктором исторических наук, профессором Мамедали Гусейновым. Во время исследований в 1968 году в Азыхской пещере была найдена нижняя челюсть пренеандертальца - азыхантропа, жившего в ашельский период. В ходе исследования выяснилось, что азыхантроп (так назвали этого человека) жил здесь 350-400 тысяч лет тому назад. Это было выдающееся научное открытие, так как в истории мировой археологии подобного рода находка являлась пятой по счету. Она имеет очень большое сходство с палеоантропологическими находками со стоянки Тотавель на юго-западе Франции. Это обстоятельство позволило антропологам впервые сделать вывод о существовании обширной области обитания пренеандертальцев на территории Европы.

В процессе раскопок было выявлено 10 культурных слоев, которые свидетельствуют о том, что первобытные люди жили здесь в течение длительного периода времени. Населявшие пещеру люди занимались собирательством, охотой и рыболовством.

В течение многолетних исследований в пещере также были обнаружены первобытные орудия труда. Кроме них, в Азыхской пещере обнаружены кости доисторических животных - пещерных медведей, саблезубых тигров и других. Было доказано, что средний палеолит охватывал 140-150 тысячелетий. В пещере обнаружены также очаги, свидетельствующие о том, что в эпоху каменного века люди пользовались огнем. Свидетельства поклонения огню можно найти и на наскальных рисунках.