В Баку пройдет концерт камерного оркестра Cadenza

В Международном центре мугама в Баку 22 июля состоится концерт камерного оркестра Cadenza (Cadenza Contemporary Orchestra) под названием Yaz və Yay! 2022. Начало - в 19:00, передает Day.Az.

На вечере прозвучат произведения лауреатов конкурса Partiturlar üçün çağırış, кроме того, впервые в Азербайджане будет представлено произведение нидерландского композитора Луи Андриссена Workers Union.

Вход - свободный.

Cadenza Contemporary Orchestra с 2016 года активно участвует как в местных, так и международных фестивалях, традиционно проводит музыкально-просветительские мероприятия, на которых исполняются произведения, относящиеся ко всем периодам истории классической музыки. Целью деятельности коллектива также является сохранение традиций современного музыкального исполнительства в Азербайджане, воспитание интереса молодежи к классической музыке, которая оказывает духовно-нравственное воздействие на человека. Художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде.

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