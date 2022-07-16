Художники, участвующие в международном проекте «ArtCamp Shusha», посетили город Шуша

В рамках "Года города Шуша" при организации Министерства культуры и поддержке Фонда Гейдара Алиева осуществляется международный проект "ArtCamp Shusha" для художников.

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, в связи с этим находящиеся в нашей стране художники из Италии, Германии, Румынии, Дании и Турции, а также местные мастера кисти Рашад Мехдиев, Анар Гусейнзаде, Бутунай Хагвердиев, Гюнель Равилова и Вусаля Агаразиева посетили город Шуша, ознакомились с находящимися здесь историческими памятниками и проводимыми в городе восстановительно-созидательными работами.

Художники, возвратившиеся в Баку, уже начали создавать произведения живописи, отражающие их впечатления о городе Шуша. Эти картины будут демонстрироваться на выставке, которая откроется в течение текущего месяца.