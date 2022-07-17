О, сколько нам открытий чудных готовит "Азерхалча" дух

О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух,

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, Бог изобретатель.

Эти известные строки Александра Пушкина как нельзя точно определили нашу поездку в один из благодатных регионов Азербайджана - Исмаиллинский район.

Медиа-тур был организован ОАО "Азерхалча" по случаю Дня национальной прессы, который отмечается 22 июля, сообщает Trend Life. Около тридцати представителей ведущих СМИ могли воочию убедиться с каким кропотливым трудом, а главное - любовью создаются шедевры - азербайджанские ковры.

Как известно, традиционное искусство ковроткачества Азербайджана, включенное в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, имеет многовековую историю. Азербайджанское ковровое искусство постоянно находится на пути развития и поиска новых идей, и благодаря созидательному духу коллектива "Азерхалча" реализуются различные проекты для сохранения и пропаганды ковроткачества.

Глядя на умелые и, можно сказать, гениальные пальцы мастериц, человек мысленно впадает в парадоксальное изумление, тем более, когда работа подходит к концу и видишь фактически изобретённые произведения искусства! Причем, помимо эстетической несут просветительскую функцию посредством каждого узора, орнамента, образа, композиции, перекликающейся палитры. У каждого ковра своя история!

Принявшие участие в медиа-туре заместитель председателя Совета директоров ОАО "Азерхалча" Эмин Эфендиев, директор по производству Алисафа Нуриев и пресс-секретарь Хатуна Абдуллаева в ходе экскурсии ознакомили журналистов с мастерской, с последними новшества на предприятии, а также ответили на вопросы. Журналисты и сами приняли участие в процессе создания ковров.

Было отмечено, что с учетом пожеланий и требований туристов и местных покупателей были сотканы первые в истории ОАО "Азерхалча" шелковые ковры. В настоящее время шелковые ковры ткут в выставочных залах, расположенных в Исмаиллы, Кюрдамире, Нардаране, Габале и старинной части Баку - Ичеришехер. Шелк, являющийся сырьем для шелковых ковров, получают в "Азерипек", нити окрашивают по специальной технологии натуральными красителями в "Азерхалче". Стоимость шелковых ковров выше, чем шерстяных из-за высокой стоимости сырья и более длительного и тяжелого труда. Но зато какие получаются потрясающие ковровые полотна!

Кстати, помимо покупки шелковых ковров в "Азерхалча", есть возможность заказать шелковые варианты всех видов ковров любого размера. В дальнейшем предприятие предусматривает более широкое производство и продажу шелковых ковров.

Один из главных факторов сегодняшней деятельности "Азерхалча" - социальный, поэтому продолжаются реформы для улучшения благосостояния сотрудников, повышения качества коврового производства и увеличения объема продаж - объединяются цеха и происходит аттестация ткачей.

Для работы 150 ткачей и 14 административно-хозяйственных рабочих в каждой из мастерских "Азерхалча" созданы высокие условия труда, для обеспечения их комфорта выделен автомобиль. Но количество рабочих в некоторых мастерских очень мало. Кроме того, часть цехов находится в одном районе, а для этого региона достаточно работы одного цеха. Во избежание дополнительных расходов, ненужных растрат, больших ежемесячных коммунальных расходов проводятся реформы в деятельности мастерских. Происходит объединение мастерских, расположенных на одной территории с меньшим количеством работников в более крупные. В состав объединенных мастерских входят Исмаиллы 1 и Исмаиллы 2 (ныне Исмаиллинская мастерская). Для работников объединенного цеха зарезервированы специальные автобусы, чтобы добраться до другого цеха. После слияния освободившийся цех был передан государству.

Во всех реформах "Азерхалча" уделяет особое внимание в повышении занятости в регионах, особенно в привлечении женщин на работу, улучшения качества продукции, стабилизации сбыта, увеличения благосостояния работников, экономической прибыли государству.

Отметим, что "Азерхалча" принимает заказы любого рода от местных, иностранных, компаний или частных лиц. Совсем недавно был получен интересный заказ от гостей из Саудовской Аравии - традиционный ковер Хилафшан не в привычных цветах, а всего в 4-х тонах. В Исмаиллинской и Кюрдамирской мастерских "Азерхалча" соткано 4 ковра площадью 25 квадратных метров и два небольших ковра. Все заказы будут выполнены до конца сентября.

Более того, "Азерхалча" продолжает увеличивать количество торговых точек за рубежом, чтобы укрепить свои позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, увеличить объем продаж, а также развивать и открывать миру ковровую промышленность - азербайджанские ковры должны стать востребованной частью современного интерьера. Недавно компания открыла точку онлайн-продаж в одном из известных торговых центров Брунея и Австралии для любителей ковров.

Поездка удалась на славу - многое узнали и увидели собственными глазами. Осталось только создать ковер-самолет, чтобы сократить расстояние между городами. И кто не мечтает полететь на ковре-самолете? Мечты рано или поздно сбываются...