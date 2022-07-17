https://news.day.az/culture/1479703.html Скончалась 29-летняя азербайджанская актриса - ФОТО
Скончалась 29-летняя азербайджанская актриса - ФОТО
Сегодня на 29 году жизни от сердечной недостаточности скончалась актриса Бакинский детско - юношеского театра Гюльнар Ализаде, сообщили Trend в пресс-службе театра.
Совсем недавно, 13 июля, она сыграла в заключительном спектакле театрального сезона Cənnətə bilet (Билет в рай) супругу шехида второй Карабахской - 44 -дневной Отечественной войны.
Выпускница режиссерского факультета Азербайджанского государственного университета культуры и искусств с 2015 года была актрисой Бакинского детско - юношеского театра. Единственный ребенок в семье. Была замужем, осталась двухлетняя дочь.
Allah rəhmət eləsin
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре