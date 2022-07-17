https://news.day.az/culture/1479707.html Юсиф Эйвазов откроет сезон в Большом театре
Юсиф Эйвазов откроет сезон в Большом театре
Оперный певец Юсиф Эйвазов сыграет одну из главных ролей в опере "Пиковая дама" Петра Чайковского в Большом театре ближайшей осенью.
Как передает Day.Az, согласно информации на сайте учреждения, первые постановки в сезоне 2022-2023 пройдут 13, 14 и 15 сентября 2022 года.
В "Пиковой даме" Эйвазов исполняет роль Германа, влюбившегося в девушку Лизу из знатной и богатой семьи.
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