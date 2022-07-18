Азиза Мустафазаде даст концерт в Баку

30 октября в Бакинском конгресс-центре состоится концерт известной джазовой исполнительницы, народной артистки Азербайджана Азизы Мустафазаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, зрители, не имеющие паспорта COVID-19 и сертификата об иммунитете, не будут допущены на мероприятие и купленные ими билеты не подлежат возврату.

Отметим, что, приобретая билеты с услугой Fast Track, гости смогут комфортнее и быстрее попасть на территорию Бакинского конгресс-центра через вход B.

Билеты можно приобрести на сайте iticket.az.