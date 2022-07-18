Выставка картин Dənizə Doğru в Бакинской бухте

В Бакинской бухте, на борту танкера - музея "Сураханы" прошла выставка картин Dənizə Doğru..., организованная ASCO (Азербайджанское каспийское морское пароходство) и Chagh Art Platform, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозиции было представлено более 40 произведений в жанре марина (морской пейзаж) - взгляд на Каспийское море, где бушуют ветры и отражены лучи солнца, где отдыхают и наслаждаются открытым пространством, где добывают нефть и где кипит жизнь.

Выступившие на открытии директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов, специалист по музейному делу Азада Гусейнова и директор музея Турал Ибрагимов отметили, что морской пейзаж - особенный жанр живописи, самый романтичный жанр изобразительного искусства, один из главных вдохновителей художников.

Ведь для того, чтобы запечатлеть живое воплощение природы - подвижную морскую стихию, пробегающие по небу облака, динамику полета парящих в воздушных потоках чаек или прорезающую пространство небес молнию, нужно обладать особым ощущением пространства и воображения. Это безграничная возможность для проявления фантазии и импровизации в мастерстве живописца, сумевшего передать на картине с морским пейзажем все величие и своеобразие морской стихии. На картинах живописцы передавали неповторимую красоту моря при любой погоде, умело сочетая краски. Причем глядя на произведения, можно было не только увидеть неповторимую красоту моря при любой погоде, но и проследить душевное состояние художника, прочувствовать буйство стихии.

В экспозиции были представлены работы известных и молодых художников, среди которых Эльдар Гурбанов, Интигам Агаев, Рафаил Алиев, Вугар Али, Рашад Джаббаров, Мир Азер Абдуллаев, Анар Гусейнзаде, Эльшан Караджа, Лейла Алтунай, Милена Набиева, Эльчин Гусейн, Мамед Рашидов, Гюнель Равилова, Аббас Мамедов, Диана Алиева, Сабина Сафарова, Агиль Гашимов, Рашад Рзаев, Сахиб Ягубов, Джавид Мамедов, Рауф Шамильзаде и другие.

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Первый в мире музей - танкер был создан в 2017 году. Главная цель - ознакомление жителей города и гостей столицы, туристов с историей Каспия и пароходства, с доблестным трудом наших моряков. Судно - музей "Сураханы" играет роль моста, связывающего прошлое и будущее современного Азербайджана, которому присущи древние судоходные традиции. Отметим, что судно "Сураханы" сыграло большую роль в истории нефтеперевозок Азербайджана по морю. Танкер длиной 123,5 метра и дедвейтом 4696 тонн относится к типу судов "Инженер А. Пустошкин", спущенных впервые на воду в Каспийском море в 1957 году.