В Баку пройдет вечер немецкого автора азербайджанского происхождения

В бакинском ресторане Retro Sham 24 августа продет презентация новой книги немецкого автора азербайджанского происхождения Александры Азимы Рейнхардт Coffee & Milk, организованная Фондом А.А. Рейнхардта, Благотворительным фондом "Светлое будущее" при поддержке НПО Arts Council Azerbaijan. Начало - в 19:00, сообщил Trend руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, передает Day.Az.

Александра Азима Рейнхардт является членом Союза писателей Северной Америки и Евразийской творческой гильдии (Лондон), а также основателем и учредителем Благотворительного фонда "Светлое будущее". Все собранные средства будут направлены на благотворительные цели.

На вечере будет представлена выставка картин 11 известных художников Азербайджана по тематике книги. В числе почетных гостей будут известные деятели культуры и искусства - Чингиз Абдуллаев, Фахрия Халафова, Джамиль Гулиев, Фуад Мамедов, Натиг Расулзаде, Расим Балаев, Фахраддин Манафов, Сария Мамедова, Гамида Омарова, Эльдар Гаджиев, Фуад Ахундов, Джаван Зейналлы, Нигяр Нариманбекова, Рашад Мехтиев, Бахрам Багирзаде и другие.