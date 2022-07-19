Композиция Исфара Сарабского в официальной презентации всемирного джазового фестиваля

Композиция лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Азербайджана, пианиста и композитора Исфара Сарабского Planet из одноименного альбома украшает официальную презентацию всемирного джазового фестиваля Jazz à Sète, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Jazz à Sète - это джазовый фестиваль под открытым небом, который с 1988 года традиционно проводится в июле в Théâtre de la Mer (Театр де ля Мер) в городе Сет (Франция) с участием лучших джазменов мира. Фестиваль уникален тем, что все вечерние концерты проходят на фоне Средиземного моря. В этом году концертные программы представлены с 17 по 21 июля.

Интересно, что Исфар Сарабский вместе со своим трио в составе Макара Новикова (контрабас) и Саши Машина (ударник) в рамках джаз-фестиваля 20 июля разделит сцену со всемирно известным американским пианистом и композитором, обладателем 14 премий "Грэмми", одним из наиболее авторитетных джазовых музыкантов XX века Херби Хэнкоком.