Заслуженному артисту запретили покидать страну

Заслуженному артисту, директору Государственного театра пантомимы Эльману Рафиеву запретили выезжать из страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, решение об этом принял Бакинский коммерческий суд.

Выяснилось, что театр задолжал государству более 150 тысяч манатов. Государственной налоговой службой в суд подан иск о погашении задолженности. В процессе под председательством судьи Айтен Алиевой иск был обеспечен.

Поскольку Эльман Рафиев является уполномоченным лицом Государственного театра пантомимы ему временно запрещено покидать пределы страны.

Следует отметить, что Эльман Рафиев является директором театра с 2009 года.