Восстанавливается кофта, сшитая Хуршудбану Натаван

В Национальном музее истории Азербайджана восстанавливается кофта - ручная работа Хуршудбану Натаван.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Национальном музее истории.

Было отмечено, что кофта находится в реставрационной лаборатории музея. Учитывая историческое и культурное значение одной из жемчужин Карабаха, реставрация будет проводиться без демонтажа частей экспоната.

Данный метод достаточно сложен для реставрации, но таким образом сохраняется полная подлинность ручной работы Хуршудбану Натаван. После завершения реставрационных и консервационных работ экспонат будет представлен общественности.

Напомним, консервация и реставрация экспоната осуществляется художником-реставратором музея по текстилю Нуридой Гусейновой.