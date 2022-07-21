Юная пианистка Айдан Нуриева успешно выступила в Нью-Йорке на сцене престижного Карнеги-холла

Юная пианистка Айдан Нуриева успешно выступила на Гала-концерте победителей Международного конкурса "VIVA-MUSIC", который состоялся 29 июня на сцене престижного концертного зала Карнеги-Холл в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az, выступление юных музыкантов из США, России, Казахстана, Турции, Китая, Японии и других стран имело также статус Международного конкурса. По решению жюри Айдан Нуриева удостоена Диплома Лауреат I степени. В ее исполнении прозвучала Прелюдия Ф.Мендельсона (оp.104, N.3).

Отметим, что Айдан Нуриева родилась 16 апреля 2010 года в Москве.

Свой музыкальный путь она начала с 6 лет в детской школе искусств "Вдохновение" г. Москвы в классе педагога Елены Валерьевны Литвиной - Почетного работника общего образования Российской Федерации, Лауреата премии "Грант Москвы" в сфере образования и науки.

Портфолио Айдан изобилует более чем 40 дипломами и призами многих международных, всероссийских и московских конкурсов.

В возрасте 8 лет Айдан стала победителем Международного конкурса "Юные музыканты России" и была приглашена в Италию, г. Гроссето, где стала Лауреатом II степени и удостоилась Диплома за "Музыкальную Перспективу".

В 2019 году, в возрасте 9 лет, Айдан стала обладателем Гран-при Московского открытого фестиваля искусств "Созвучие", выступала на Гала-концерте победителей в Рахманиновском зале Московской Консерватории им. П.И.Чайковского.

В 2020 г. Айдан стала финалистом ХII Московского конкурса юных пианистов "Ступени к мастерству". Пройдя серьезный отбор, удостоена права выступать на Международном фестивале "Москва встречает друзей", организованном Благотворительным фондом Владимира Спивакова.

Помимо конкурсной работы, Айдан вела активную концертную деятельность на различных престижных сценах города Москвы. Она участвовала в концерте "Тропою музыки. Памяти Кара Караева" в Павильоне Азербайджана на ВДНХ.

В мае 2022 года Айдан вошла в список кандидатов, прошедших во II тур Грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Продолжить участие в последующих турах ей не удалось.

Судьба распорядилась так, что в феврале семья Айдан переехала в Баку, где с сентября она продолжит свое образование в Средней специальной музыкальной школе им. Бюль-Бюля.