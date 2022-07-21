В Баку прошла творческая встреча с Огтаем Миргасымовым

В Русском доме в Баку состоялась творческая встреча с известным режиссером, сценаристом и продюсером, кавалером государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народным артистом Азербайджана Огтаем Миргасымовым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Зрители услышали истории из жизни и творчества режиссера, задали интересующие вопросы, были показаны кадры из его различных фильмов.

Огтай Миргасымов родился 12 июня 1943 года в Баку в семье первого президента Академии наук Азербайджана Мир Асадуллы Миргасымова. Один его дед Мир Алескер Миргасымов был известным теологом и преподавал многие дисциплины в медресе, а другой - Искендер бек Ахундов - знатный и авторитетный юрист, входил в состав парламента Азербайджанской Демократической Республики в 1918-1920 годах.

В 16 лет начал работу на киностудии "Азербайджанфильм" (рабочий, лаборант, помощник режиссера и т.п.). Затем стал выпускником режиссерского факультета Всероссийского государственного университета кинематографии. На протяжении многих лет работал на киностудии "Азербайджанфильм". Режиссер-постановщик около 70 документальных и художественных фильмов, среди которых "Умереть отмщенным", "Письма из прошлого", "Колдун", "Чертик под лобовым стеклом", "Серебристый фургон", "Тысяча первая гастроль", "Ночной разговор", "Дороги", "Джинн в микрорайоне" и т.д. Как актер также снимался в фильмах "Колдун", "Шкатулка из крепости", "Если мы вместе" и других. В возрасте 22 лет в 1965 году получил свой первый профессиональный приз - Гран-при Всесоюзного студенческого кинофестиваля за фильм "Дороги". Его картины неоднократно удостаивались призов международных кинофестивалей. В 1993-2011 годах был генеральным директором ПО "Азеркиновидео". Затем работал председателем Госкино Азербайджана, преподавателем режиссерского отделения кинофакультета Государственного университета культуры искусств.