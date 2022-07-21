Эйвазов и Нетребко выступят на одном итальянском фестивале с Меладзе

Оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступят на одном итальянском фестивале с Валерием Меладзе. Об этом сообщает сайт Blitz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Концерты Нетребко и Меладзе будут закрытыми, они назначены на разные дни. Стоимость билетов на перформанс с участием Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова варьируется от €650 до €1,5 тыс. "Снова откроет свои двери прекрасная частная вилла, в роскошном саду которой состоится музыкальное событие мирового уровня", - цитирует издание Эйвазова.