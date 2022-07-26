Успешно продолжается проект "Шуша - это прошлое, настоящее, будущее Карабаха", осуществляемый Музеем независимости Азербайджана в рамках Года города Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, очередная презентация в рамках проекта посвящена незабываемому таристу, талантливому певцу, композитору Мешади Джамилю Амирову.

Мешади Джамиль Амиров родился 1875 году в городу Шуша. Первоначальное образование получил в медресе. Когда будущему музыканту было двенадцать лет, его отец скоропостижно скончался, и юноше пришлось оставить образование, чтобы прокормить семью. Но несмотря на это, его любовь к музыке не угасла. В 1911 году с целью получения музыкального образования он отправился в Турцию. Два года прожил в Стамбуле, изучил турецкую и европейскую музыку. Здесь он также осуществлял деятельность как ярый пропагандист азербайджанской музыки. Его концерты в Стамбуле и доклады об азербайджанской музыке всегда встречали большой интерес среди публики. Мешади Джамиль одним из первых в Азербайджане осуществил нотную запись мугама. В 1912 году он перевел на ноты мугам "Эйраты" и опубликовал в журнале "Шахбал". В Турции он научился играть на уде и кануне и по возвращении на Родину привез эти инструменты с собой.

Деятельность Мешади Джамиля была многогранной. Он проявлял интерес к театру и исполнял различные роли в операх и опереттах У.Гаджибейли, которые ставились на театральных площадках городов Шуша и Гянджа.

М.Амиров является автором мугамной оперы "Сейфульмулюк" (1915) и оперетты "Честная девушка" (1923), которые с успехом были поставлены на сцене. Дом Мешади Джамиля в Гяндже был своего рода музыкальным салоном. Здесь часто собирались ханенде и исполнители, проводились мугамные вечера, конкурсы, на которых награждались лучшие исполнители. В 1923-28 годах он создал в Гяндже музыкальную школу, где выполнял функции директора, преподавателя тара, руководителя ансамбля народных инструментов. Впоследствии школа превратилась в Гянджинский музыкальный техникум.

Талантливый композитор Мешади Джамиль Амиров скончался в 1928 году в Гяндже.