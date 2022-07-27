В Санкт-Петербурге покажут балет "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова

На Новой сцене Мариинского театра (Мариинский-2) в Санкт-Петербурге состоятся показы балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Показы пройдут в рамках гастролей в Санкт-Петербурге балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра.

Спектакли состоятся 30 и 31 (два показа в один день) июля.

Хореографом-постановщиком спектакля является всемирно известный балетмейстер, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра, заслуженный деятель искусств России, наш соотечественник Эльдар Алиев.

В показе заняты артисты Приморской сцены Мариинского театра, а также солисты Софийского оперного театра и основной сцены Мариинского театра.

Симфонический оркестр и хор Мариинского театра выступят под управлением музыкального руководителя спектакля - главного дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева.

Партию на таре исполнят солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рамин Азимов и солистка Приморской сцены Надежда Медведева.

Напомним, что совсем недавно, с 27 мая по первое июня, в Болгарском национальном театре оперы и балета в Софии по случаю Дня независимости Азербайджана и 30-летия установления дипломатических отношений между нашей страной и Болгарией состоялась грандиозная премьера балета "Тысяча и одна ночь" в постановке Эльдара Алиева.