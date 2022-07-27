Приезжая в Баку каждый раз, испытываю непередаваемые чувства

Заслуженная артистка Азербайджана Эльнара Мамедова давно покорила российскую оперную сцену и слушателей своим проникновенным голосом. Сегодня она является ведущей солисткой Московского музыкального театра "Геликон-опера", где исполняет главные партии в известных постановках - операх "Волшебная флейта" Моцарта, "Золушка" Вайнштейна, оперетте "Летучая мышь" Штрауса, "Кофейной кантате" Баха и многих других.

Из-за плотного рабочего графика Эльнаре Мамедовой нечасто удается посетить родной Баку, но практически каждый ее визит в Азербайджан сопровождается фееричным выступлением - будь то в рамках проводимого фестиваля или же концертной программы.

Возможно, в ближайшем будущем азербайджанские зрители увидят и услышат Эльнару Мамедову на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. О творческих планах, переезде в Россию и городе детства Баку заслуженная артистка рассказала в беседе с корреспондентом Trend, передает Day.Az.

- Эльнара ханум, расскажите, с чем связан ваш нынешний визит в Баку: приехали по работе или отдохнуть?

- Изначально приехала на отдых. Ввиду плотного графика редко получается посетить родной город. Последний раз была здесь два года назад, потом случилась пандемия, и перелеты из одной страны в другую затруднились. Также в Азербайджане я периодически принимаю участие в Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибейли, Габалинском музыкальном фестивале и других значимых культурных мероприятиях. В целом я никогда не упускаю возможности порадовать родную азербайджанскую публику своими выступлениями. И в этот раз, хотя я заранее не планировала выступлений, но с удовольствием приняла приглашение выступить на праздничном концерте, организованном ко Дню семьи, любви и верности в Русском доме в Баку. И очень приятно почувствовать, насколько тепло и радушно принимают меня на родине.

- Вы окончили Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли. Видитесь ли с педагогами, приезжая в Баку?

- Получается встретиться не со всеми. Приезжаю в летний период, всегда стараюсь посетить родную Академию, но обычно в это время все на дачах, на отдыхе, в разъездах. С теми, кто в Баку, вижусь с большой радостью.

- Расскажите о вашем переезде в Россию и дальнейшем творческом становлении в этой стране.

- После окончания Бакинской музыкальной академии узнала, что в Мариинском театре пройдет прослушивание в Академию молодых оперных певцов. Решила ехать... Поддержать меня на прослушиваниях отправились мама и тетя, а через две недели мне сообщили, что я поступила. Так три года я прослужила в Академии.

- Как дома восприняли ваш переезд в Санкт-Петербург?

- Сложно... И для меня там был немного другой мир. Я восточный человек, меня воспитывали в других традициях. Мне и самой было сложно адаптироваться. Тем более у меня в Санкт-Петербурге вообще не было знакомых, я оказалась одна в большом городе...

- Как сложилась ваша творческая карьера после Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре?

- Сейчас я ведущая солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера". Туда была принята тоже после прослушивания. В творческом коллективе театра меня приняли очень хорошо. "Геликон-опера" - прекрасный театр, непохожий ни на один другой. Наш коллектив - одна дружная семья, у нас один язык общения - язык музыки.

- Вы - лауреат многих международных музыкальных конкурсов. Если не ошибаюсь, в последний раз вы принимали участие в Международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля в Баку в 2018 году. После него нигде больше не участвовали?

- Нет, в большинстве конкурсов имеются возрастные ограничения, по некоторым из них я уже не подхожу. Участие в конкурсах требует отдельной подготовки, отнимает много времен и нервов, поэтому я для себя решила сконцентрировать все свои силы на профессиональной театральной деятельности. Считаю, что в конкурсах обязательно надо участвовать молодежи, это важно, чтобы о тебе узнали в творческих кругах. Конкурс - большой шанс для молодых, а у меня сейчас плотный график, который расписан на два - три года вперед, заключены контракты. Так что даже если захочу участвовать, сложно будет выкроить на это время.

- В России вы не только творчески состоялись, но и нашли семейное счастье. Скажите, если не секрет, ваш супруг тоже человек искусства?

- Нет, он не имеет к музыке никакого отношения. Познакомились мы в Петербурге, где он родился и вырос. Он принимает мою профессию и во всем меня поддерживает. Скажу так, если бы не мой супруг, вряд ли я бы сейчас пела...

- Почему?

- Были такие моменты, когда я сдавалась, у меня опускались руки. В России нелегко стать артисткой, заявить о своем творчестве. Там очень большая конкуренция, да и уровень певцов очень высокий. Именно поддержка супруга помогала мне в сложные моменты, и для меня она имеет большое значение. Мне с ним крайне повезло, он проникся моим творчеством, моей работой.

- Эльнара ханум, а за культурной жизнью Азербайджана следите?

- Конечно! Я дружу со многими творческими деятелями - музыкантами, певцами. Так что многое знаю о культурной жизни Азербайджана. И потом Баку - город моего детства. Приезжая сюда каждый раз, испытываю непередаваемые чувства. Конечно, с каждым моим приездом вижу, как город становится еще прекрасней. Да, иногда скучаю по старому Баку. Но время не стоит на месте, город развивается, становится современным, при этом сохраняя свою историю и изюминку.