Анар Керимов и Тимур Бекмамбетов обсудили создание в Азербайджане школы анимационного кино

В Баку прошла встреча министра культуры Азербайджана Анара Керимова с всемирно известным режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым, сообщили Trend в пресс-службе ведомства, передает Day.Az.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии и перспективах национальной киноиндустрии, реализации совместных проектов, в том числе о создании в Азербайджане школы анимационного кино. В конце встречи Тимур Бекмамбетов поблагодарил министра Анара Керимова за теплый прием. В рамках визита режиссер также встретился с творческой молодежью.

Тимур Бекмамбетов - казахстанский и российский режиссёр, продюсер, сценарст, основатель компании Bazelevs. Автор таких блокбастеров и популярах фильмов, в том числе в Голливуде, как "Ночной дозор", "Президент Линкольн: охотник на вампиров", "Елки", "Особо опасен", "Бен-Гур", и т.д.