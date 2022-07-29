Скончалась азербайджанская поэтесса и художница

На 79-м году жизни скончалась известная азербайджанская поэтесса и художница Валентина Эфендиева,передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Валентина Эфендиева родилась 18 июня 1944 года в Баку. Окончила Всесоюзные курсы модельеров и парикмахеров, много лет работала в индустрии красоты и моды. С 1994 года печаталась в СМИ. Была награждена орденом "Знак Почёта" и медалью "Ветеран труда". Являлась членом Союза художников Азербайджана, Союза писателей Азербайджана и Союза писателей России. С 2005 года руководила литературным объединением "Родник", в который входили русскоязычные писатели и поэты Азербайджана. Лауреат национальных и международных конкурсов, участник фестивалей поэзии и литературы. Ее картины неоднократно украшали азербайджанские и международные выставки, организовывались персональные экспозиции ее работ. Автор более 400 художественных произведений и двух десятков сборников стихов, изданных в Азербайджане и России.