Финал и гала-концерт телевизионного конкурса "Мугам" пройдут в Шуше

5 августа в Шуше пройдет финал восьмого телевизионного конкурса "Мугам", организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева министерством культуры и Азербайджанским телевидением, передает Day.Az.

6 августа на Джыдыр-дюзю состоится гала-концерт телевизионного конкурса "Мугам", на котором выступят дуэты - победители прошлых лет и этого года.

Отметим, что отборочные туры проводятся с 9 апреля, в том числе в регионах, а сам конкурс - с 10 мая.

Этапы конкурса транслировались в прямом эфире Азербайджанского телевидения два раза в неделю в течение 15 недель.

Телевизионный конкурс "Мугам" проводится с 2005 года. В этом году на нем были представлены и юные участники.

Победители по обеим группам будут объявлены в вечер финала по итогам обсуждений жюри.