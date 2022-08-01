https://news.day.az/culture/1483717.html Представлены новое лого и обновленный сайт киностудии "Азербайджанфильм" - ФОТО
Представлены новое лого и обновленный сайт киностудии "Азербайджанфильм" - ФОТО
Представлены новое лого и обновленный сайт киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Их презентация состоялась в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню национального кино, который отмечается в Азербайджане 2 августа.
Автором лого, в котором отражены диафрагма объектива, свет кинопроектора, взгляды автора и зрителя, а также птица Симург, является Эмин Рзаев.
Отметим, что в 2023 году киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы отметит своей 100-летний юбилей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре