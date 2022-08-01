Назван бюджет ряда проектов киностудии "Азербайджанфильм"

Назван общий бюджет пяти проектов киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данные проекты реализованы со времени прихода к руководству киностудией ее нынешнего директора Назима Гусейнова.

На пресс-конференции, посвященной деятельности и предстоящему 100-летнему юбилею киностудии "Азербайджанфильм", вниманию представителей СМИ был представлен список проектов и их бюджет.

Так, общий бюджет серии документальных фильмов (5 кинолент) "Görünməyən qəhrəmanlar-II" ("Невидимые герои -II") составляет 246, 510 манатов, серии документальных фильмов (2 киноленты) "Görünməyən qəhrəmanlar-III" ("Невидимые герои - III") - 114, 400 манатов, общий бюджет документального фильма ANAMA - 141, 100 манатов, художественно-документальной картины "Мехмандаровы" - 93, 250 манатов, а бюджет обучающего проекта İNTERACT FİLM LAB - 385, 270 манатов.

На пресс-конференции директор киностудии "Азербайджанфильм" Назим Гусейнов подчеркнул, что премьера фильма "Мехмандаровы" намечена на октябрь.