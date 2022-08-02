https://news.day.az/culture/1483811.html Турецкая кинокомпания начала подготовку к производству многосерийного фильма о Карабахской войне
Турецкая кинокомпания начала подготовку к производству многосерийного фильма о Карабахской войне
По инициативе и при поддержке министерства культуры Азербайджана турецкая компания "Bozdağ Film" начала подготовку к производству многосерийного художественного телевизионного фильма под названием "Qarabağ Vətən müharibəsi" (Карабахская Отечественная война).
Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в опубликованном на сайте министерства культуры отчете о деятельности ведомства за первое полугодие 2022 года.
Отметим, что компанией "Bozdağ Film" произведены такие известные телесериалы, как "Kuruluş Osman", "Diriliş Ertuğrul", "Aşkın yolculuğu", "Yunus Emre", "Mendirman Celaleddin", "Destan".
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