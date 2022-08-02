В Баку отметили День национального кино

В Баку на площади перед Центром Гейдара Алиева при организации министерства культуры Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню национального кино, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

День национального кино - профессиональный праздник всех работников кинематографа, который отмечается в Азербайджане второго августа.

Мероприятие посетили деятели культуры и искусства, известные кинематографисты, а также многочисленные киноманы.

Вначале гости вечера ознакомились с представленной ретро-кинотехникой, фотоэкспозицией, отражающей съемочный процесс культовых отечественных фильмов и выставкой киноафиш легендарных кинокартин.

Гости рассматривали экспозицию под мелодии из любимых миллионами зрителей азербайджанских фильмов - "Гайнана", "Бахтияр", "Аршин мал алан", "Звуки свирели" и многих других.

На мероприятии директор Госфильмофонда Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о богатой истории азербайджанского кинематографа.

В своем выступлении министр культуры Анар Керимов отметил, что уже стало доброй традицией устраивать кинопоказы под открытым небом. Министр подчеркнул, что кино играет большую роль в развитии общества.

Анар Керимов также добавил, что создание Агентства кино сыграет значимую роль в развитии отечественного кинематографа.

Далее под открытым небом состоялся кинопоказ. В программе вечера были фильмы, являющиеся победителями конкурса проектов короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов "Böyük Qayıdış" ("Великое возвращение"), объявленного министерством культуры Азербайджана в прошлом году.

Среди них художественные фильмы "Arxa cəbhə" ("Тыл", режиссер Гюлай Бабаева) и "Hasar" ("Ограда", режиссер Гулу Аскеров), документальная кинолента "Böyük Qırmızı Ev" ("Большой красный дом", режиссер Лейлаханым Ганбарли), анимационная картина "Tarix" ("История", Джейхун Тюрксой), а также короткометражные художественные фильмы "İki Yol" ("Две дороги", режиссеры Саддам Мехтиев и Мурад Гусейнов) и "Orrizuru" (режиссеры Нихад Дж. и Эльгюн Гулиев).

Фильмы с большим интересом были встречены зрительской аудиторией.