https://news.day.az/culture/1484139.html Анар Керимов о съемках сериала о 44-дневной Отечественной войне
Анар Керимов о съемках сериала о 44-дневной Отечественной войне
Съемки сериала о 44-дневной Отечественной войне - приоритетный вопрос для министерства культуры Азербайджана.
Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов, передает Day.Az.
"В связи с этим при совместном производстве с известной турецкой кинокомпанией на данный момент продолжается работа. К концу года мы представим вниманию общественности несколько серий", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре