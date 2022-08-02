Анар Керимов о съемках сериала о 44-дневной Отечественной войне

Съемки сериала о 44-дневной Отечественной войне - приоритетный вопрос для министерства культуры Азербайджана.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов, передает Day.Az.

"В связи с этим при совместном производстве с известной турецкой кинокомпанией на данный момент продолжается работа. К концу года мы представим вниманию общественности несколько серий", - сказал он.