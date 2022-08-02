Завершено производство фильма "Fəryad-2"

Завершено производство азербайджанского художественного фильма "Fəryad-2".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Министр отметил, что по правилам новый фильм вначале отправляют на фестивали, где он набирает оценки, рецензии, а после его уже демонстрируют широкой общественности.

Напомним, что автором сценария и режиссером картины "Fəryad-2" (другое название "Həyat, deyəsən, gözəldir"("Жизнь, кажется, прекрасна") является народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев.