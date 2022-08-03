Триумф балета Фикрета Амирова в Санкт-Петербурге

На Новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге (Россия) состоялись триумфальные показы балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщил Day.Az заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев.

При участии артистов четырех оперных театров мира - Приморской сцены Мариинского театра, Софийского национального театра оперы и балета, Мариинского театра и Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Санкт-Петербурге состоялось три показа спектакля.

В легендарном балете приняли участие: Рената Шакирова, Никита Корнеев (Мариинский театр), Марта Петкова, Цецо Иванов (Софийский национальный театр оперы и балета), Саки Нисида, Сергей Уманец, Лилия Бережнова, Гилерме Джунио, Эрлан Суйунбек, а также другие ведущие солисты Приморской сцены Мариинского театра.

Автор хореографии и новой версии балета - всемирно известный балетмейстер, заслуженный деятель искусств России, наш соотечественник Эльдар Алиев.

Авторы либретто - Рустам и Максуд Ибрагимбековы, над декорациями и костюмами работал Петр Окунев, художник по свету - Сергей Мартынов, видеохудожник - Вадим Дуленко.

Музыкальное сопровождение спектаклей - всемирно известный симфонический оркестр Мариинского театра под управлением азербайджанского дирижера, заслуженного артиста Азербайджана, главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюба Гулиева.

В спектаклях также приняли участие женский хор Мариинского театра, талантливые исполнители на таре - солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Рамин Азимов и солистка Приморской сцены Надежда Медведева, а также солистка Приморской сцены Мариинского театра, лауреат международного конкурса Алина Михайлик (сопрано).

На первом показе балета присутствовал генеральный директор и художественный руководитель Мариинского театра, выдающийся дирижер Валерий Гергиев, который высоко отозвался о музыке азербайджанского композитора, новой хореографии и особом звучании симфонического оркестра.

Отметим, что все три спектакля прошли при полном аншлаге и вызвали особый интерес у петербургской публики.

Балет Фикрета Амирова открыл гастрольную программу Приморской сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Гастроли завершатся 14 августа и одновременно закроют 239-й сезон Мариинского театра.