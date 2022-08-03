Союз кинематографистов Азербайджанской Республики отметил День национального кино

В Баку, в ресторане ŞUR, прошел праздничный вечер Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), посвященный Дню национального кино - 2 августа и 10-летию СКАР, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

День национального кино - профессиональный праздник всех работников кинематографа, который отмечается в Азербайджане 2 августа. Среди гостей вечера были видные деятели кинематографа.

На открытии председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, лауреат Государственной премии СССР, кавалер государственных орденов "Шараф", "Шохрат", "Эмек", народная артистка Шафига Мамедова рассказала об истории национального кино, подчеркнув, что в этом году СКАР отмечает 10-летний юбилей. За эти годы союз реализовал множество проектов, уделяется особое внимание ветеранам и мастерам кинематографа, а также молодежи, вручены награды, премии и стипендии, состав СКАР значительный расширился. По ее словам, союз будет способствовать дальнейшему развитию национального кинематографа.

В 2023 году будет отмечаться 125-летие азербайджанского кино. В связи с этим будет организован ряд значимых мероприятий и проектов.

Национальная кинопремия 2022 года, которая была учреждена СКАР в 2012 году и считается самой престижной наградой в национальном кинематографе, была присуждена народному художнику Рафигу Насирову. 75-летний Рафиг Насиров участвовал в съемках более 50 картин, в числе которых Bəyin oğurlanmsı, Yaramaz, Bəxt üzüyü, Həm Ziyarət - Həm Ticarət, Otel оtağı, Cavad xan, Qəzəlxan, Dronqo, İstanbul reysi, Çölçü, Dolu, Yarımçıq xatirələr.

В честь 75-летия кинорежиссеру и сценаристу, народному артисту Азербайджана Рамизу Фаталиеву был преподнесен памятный подарок. Денежными премиями также были отмечены около 30 ветеранов национального кино и мастера, которые в этом году отмечают юбилей.

Почетную награду за активное сотрудничество со СКАР получил руководитель отдела культуры АМИ Trend Вугар Иманов.

Вечер прошел в очень теплой и дружеской обстановке. Гости поделились своими воспоминаниями и творческими планами.