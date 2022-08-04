В CinemaPlus Amburan Mall прошли мероприятие и показ азербайджанского фильма Olimpia

В честь Дня национального кино, отмечаемого в Азербайджане второго августа, в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Amburan Mall под открытым небом были организованы мероприятие и показ азербайджанского фильма Olimpia, сообщили Day.Az в пресс-службе CinemaPlus.

Фильм снят в жанре спортивной мелодрамы по заказу министерства культуры Азербайджана на студии Mozalan.

В числе почетных гостей на мероприятии присутствовали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, известные боксеры, заслуженные мастера спорта, заслуженные тренера - первый чемпион мира независимого Азербайджана по боксу Фархад Аджалов, бронзовый призер летних Олимпийских игр в Афинах Фуад Асланов, бронзовый призер летних Олимпийских игр в Пекине Шаин Имранов, а также призер чемпионатов мира и Европы Сахиб Багиров, чемпион Азербайджана, заведующий кафедрой боевых искусств Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, доктор философских наук, профессор, международный судья Галиб Абиев, заслуженный тренер, мастер спорта СССР, доцент кафедры, старший преподаватель Академии физической культуры и спорта Вахид Велиев.

Olimpia: Эта особая история жизни началась в 1980 году в Москве, продолжилась в 2015 году в одном из живописных северо-западных районов Азербайджана и закончилась на далекой Кубе.

Ильгар Сулейманов, бронзовый призер московской Олимпиады, давно отошел от профессионального спорта и живет спокойной жизнью в родном городе. Он преподает физкультуру в местной средней школе, часто слушает радио и проводит свободное время со своими коллегами Валехом и Дадашем. Каждую субботу и воскресенье друзья развлекаются рыбалкой на берегу озера недалеко от поселка, шутят и пьют домашнее вино. Но каждую ночь Ильгар возвращается домой один, потому что, несмотря на жизнерадостность, он - одинокий человек. Ни семьи, ни детей, ни видения будущего, планов, убеждений... Однажды в дверь дома Ильгара стучат, и его жизнь полностью меняется...

Режиссер и продюсер фильма - Али-Саттар Гулиев. Автор сценария - Рустам Бабазаде, оператор - Надир Мехтиев, второй режиссер - Акиф Рустамов, художник - Ариф Нифтиев, композитор - Роман Шульга, исполнительный продюсер - Тарлан Бабаев, звукорежиссер - Теймур Керимов.

В ролях: Гурбан Исмайлов, Кямаля Исрафилова, Видади Гасанов, Мабуд Магерамов, Гаджи Исмайлов, Расим Джафар, Гюнель Мамедова, Азер Айдемир, Вюсал Гаджикадыр и Шамиль Сулейманов.

Отметим, что фильм Али-Саттара Гулиева Olimpia получил приглашение на включение в конкурсную программу "Россия - Исламский мир" Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино.

Поддержку в организации мероприятия оказали: Федерация профессионального бокса Азербайджана и Karapapak Fight Club & Promotion.