https://news.day.az/culture/1485133.html Перенесен гала-концерт VIII телевизионного конкурса "Мугам" - ФОТО
Перенесен гала-концерт VIII телевизионного конкурса "Мугам" - ФОТО
Перенесен гала-концерт VIII телевизионного конкурса "Мугам", стартовавшего в Международном Центре мугама при поддержке Азербайджанского телевидения, Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте Азербайджанского телевидения в социальных сетях.
Было отмечено, что в знак уважения к шехидам гала-концерт VIII конкурса будет проведен в другую дату.
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