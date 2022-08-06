Перенесен гала-концерт VIII телевизионного конкурса "Мугам", стартовавшего в Международном Центре мугама при поддержке Азербайджанского телевидения, Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте Азербайджанского телевидения в социальных сетях.

Было отмечено, что в знак уважения к шехидам гала-концерт VIII конкурса будет проведен в другую дату.