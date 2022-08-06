На Приморском бульваре появилась казахская юрта

На Приморском бульваре Баку впервые распахнула двери казахская 10-канатная юрта, в которой будет продвигаться туристический потенциал Казахстана в рамках проекта "Welcome to KZ".

Мероприятие приурочено к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

По словам посла Казахстана Сержана Абдыкаримова, проект "Казахская юрта на Приморском бульваре Баку" будет функционировать до 31 августа. В рамках этого города Алматы и Шымкент, Алматинская, Туркестанская и Мангистауская области будут представлять свой туристический потенциал, проводить культурные, концертные и развлекательные программы. "Проект направлен на духовное сближение и культурное взаимообогащение двух братских народов, имеющих многовековые узы дружбы и общность истории.

У посетителей юрты появится возможность поближе познакомиться с современным развитием, культурными и туристическими достопримечательностями Казахстана, его историей и традициями, окунуться в мир древних кочевников, послушать мелодии и продегустировать национальные блюда страны Великой Степи", - сказал дипломат на церемонии открытия юрты.

Участникам мероприятия продемонстрированы богатые культурное и природное наследие Казахстана. Внимание гостей привлекли туристические стенды города Алматы, гостиницы "Казахстан", горнолыжного курорта "Шымбулак", авиакомпании "Эйр Астана", космодрома "Байконур" и Центра соколиной охоты "Кыран", а также национальная игра в асыки.

Посетители имели возможность получить краткую информацию об истории казахской юрты, ее значимости для жителей Великой Степи и всех тюркских народов.

В рамках укрепления творческих связей между двумя родственными народами презентована книга "Антология казахской прозы" на азербайджанском языке, изданной известным писателем-переводчиком и прозаиком Нариманом Абдулрахманлы. В этот сборник вошли произведения 54 казахских мастеров пера, включая Абая, Шакарима Кудайбердиева, Ильяса Джансугурова, Беимбета Майлина, Мухтара Ауэзова и других мноигх известных литераторов Казахстана.

Церемония продолжена дегустацией традиционных блюд казахской кухни. Кульминационным моментом вечера стал лотерейный розыгрыш двух авиабилетов по маршруту Баку-Алматы-Баку с проживанием в отеле курорта "Шымбулак" и гостинице "Казахстан" города Алматы.

Проект проводится при поддержке посольства РК, туристической компании "Discover Almaty", авиакомпании "Эйр Астана" и Торгового дома Казахстана в Азербайджане.