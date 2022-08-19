Назим Гусейнов примет участие в мероприятиях, посвященных 90-летию "Лендок" в Санкт-Петербурге

Директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Назим Гусейнов примет участие в мероприятиях, посвященных 90-летию открытой киностудии "Лендок" в Санкт-Петербурге (Россия), передает Day.Az.

С 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге состоятся масштабные мероприятия, посвященные 90-летию "Лендок" - III Международный фестиваль игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF), Международная конференция по совместному производству России и стран СНГ, питчинг для совместного производства стран СНГ и другие.

Также центральным событием мероприятия станет V заседание руководителей киностудий стран СНГ.

Отметим, что одним из участников оценки в категории фестиваля "Игровые сериалы для онлайн-платформ" является директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Назим Гусейнов.

В рамках кинофестиваля LEFF в кинотеатрах города пройдут показы фильмов "золотой коллекции" стран ближнего зарубежья.

Состоится показ фильма "Допрос" выдающегося представителя азербайджанского киноискусства, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера Расима Оджагова (1933-2006 годы)). Фильм будет показан зрителям 21 августа.

"Допрос" - художественный фильм, снятый на киностудии "Азербайджанфильм" им. Джафара Джаббарлы. Премьера кинокартины состоялась в апреле 1980 года в Москве. В ролях: Александр Калягин, Гасан Мамедов, Шафига Мамедова, Расим Балаев, Гасан Турабов и другие.

Сюжет фильма - следователь Сейфи Ганиев ведёт дело начальника подпольного галантерейного цеха Мурада Абиева, который признаётся в хищении государственных средств на сумму свыше миллиона рублей. Абиев обвиняется также в убийстве несовершеннолетней девушки в Риге. Он отрицает свою вину и не называет известных ему преступников, несмотря на то, что ему грозит смертная казнь. Следователь понимает, что за спиной подследственного стоят высокопоставленные лица, но доказательств у него нет...