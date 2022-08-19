Сегодня день рождения Мирварид Дильбази

Мирварид Дильбази является мастером, обогатившим нашу литературу новыми образами. Главную тему ее творчества составляли богатое историческое прошлое азербайджанского народа и воспевание бесподобных красот нашей родины. Многочисленные лирические произведения поэтессы являются высоким поэтическим выражением гражданских чувств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 19 августа исполняется 110 лет со дня рождения народного поэта Мирварид Дильбази.

Ее детство прошло в высокогорном селе Мугасей Газахского района, одном из самых живописных уголков Азербайджана.

Она родилась в семье потомственных поэтов: оба ее деда - Гаджи Рагимага и Абдурахманага Дильбази - были поэтами, современниками Вагифа. Рано потеряв отца, она вместе с сестрой Ягут воспитывалась дедом.

В 1921 году Мирварид приехала в Баку и поступила в женскую семинарию. После учебы она стала преподавать в начальных классах, но уже вскоре продолжила учебу в педагогическом институте, ибо уже осознала, что главным делом ее жизни является поэзия.

Начало литературной деятельности Мирварид Дильбази пришлось на вторую половину 20-х годов прошлого века. Первое стихотворение Мирварид, опубликованное в 1927 году в журнале "Огонь Октября", называлось "Свобода женщин".

Первый же стихотворный сборник поэтессы под названием "Наш голос" издается в 1934 году. В 1937 году выходит вторая книга под названием "Ранняя осень".

В годы Великой Отечественной войны печатаются 7 поэтических сборников Мирварид Дильбази. Среди них - "Песни", "Нефть", "Боевые песни для детей", "Кямал", "Любовь к Родине", "Терек".

В послевоенные годы издаются сборники "Мой подарок" (1948), "Братья" (1952), "Избранные стихи" (1957), "Алжирская девушка", "Место воспоминаний" (1964), "Картинки жизни" (1967), "Избранные произведения" в 2-х томах и книги для детей.

Мирварид Дильбази - поэтесса, влюбленная в природу. В ее стихах предстает природа Азербайджана во всем своем многообразии. Тонко, лирично воспроизводит она природу родного края в своих лирических произведениях.

За свою творческую жизнь Дильбази выпустила около 50 книг, статей, эссе. Поэтесса занималась также переводческой деятельностью. Переводила газели Низами Гянджеви, произведения А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого.

Мирварид Дильбази скончалась 12 июля 2001 года в Баку. За свою долгую жизнь, а прожила Мирварид Дильбази 89 лет, она была свидетельницей грандиозных и трагических событий в жизни страны и своего народа - от геноцида азербайджанцев, учиненного армянами в 1918 году, и сталинских репрессий до Великой Отечественной войны и послевоенного строительства, и успела застать обретение Азербайджаном независимости.