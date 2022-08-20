Начались съемки документального фильма о разведчике Адиле Рустамове

Начались съемки документального фильма об одном из героев Первой Карабахской войны, разведчике Адиле Рустамове.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документальный фильм "Кровавое удостоверение" снимается при поддержке киноцентра "Нова Горица" компании Euroclima.

Режиссер фильма - Айдан Ахмедова, операторы - Рафиг Алиев и Ягмур Ибрагимов, художественный руководитель - Тахир Тахирович, продюсер - Аслан Абдуллаев.

Разведчик Адиль Рустамов родился в 1963 году в городе Зангилан. В 1990 году он вступил в Азербайджанскую национальную армию, был назначен командиром роты, затем начальником разведки. 10 декабря 1992 года геройски погиб в рукопашной схватке с противником на станции Шайыфлы. Его могила находится на Зангиланском городском кладбище. Посмертно награжден орденом "Флаг Азербайджана".