Представители культуры и искусства почтили память маэстро

Сегодня, 20 августа, исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского дирижера и композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, Героя социалистического труда маэстро Ниязи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим общественные деятели, известные представители культуры и искусства посетили Аллею почетного захоронения в Баку и почтили память маэстро.

Народный артист СССР и Азербайджана, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли отметил, что Ниязи - очень близкий ему человек, и 20 августа, день рождения маэстро для него святой день.

"Маэстро Ниязи - гениальный дирижер, композитор, известный общественный деятель. Он - сын брата великого Узеира Гаджибейли и, конечно, родиться в такой семье и не быть музыкантом - невозможно. Ниязи с детства рос в музыкальной атмосфере, его талант к музыке все почувствовали очень рано. Последнюю оркестровку "Аршин мал алан" делал Ниязи, вначале Узеир Гаджибейли немного обиделся, что прикоснулись к его детищу, но, послушав, сказал, что Ниязи сделал все правильно, и он настоящий композитор", - подчеркнул ректор БМА.

Фархад Бадалбейли добавил, что Ниязи обладал прекрасными человеческими качествами.

"Однажды, возвращаясь из района вместе с симфоническим оркестром, по дороге Ниязи заметил, как женщины собирают хлопок в поле. Стояла знойная жара. Ниязи остановил машины и предложил дать для них концерт. Все были удивлены... Тогда оркестр исполнил увертюру к опере "Кероглу". Женщины, которые собирали хлопок, были удивлены - сам маэстро Ниязи дает для них концерт. Но в этом и весь Ниязи, он был очень близок к народу. Двери его дома всегда были открыты для гостей", - отметил народный артист.

Маэстро Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибейли, брата Узеира Гаджибейли - основоположника азербайджанской классической музыки. Ниязи - потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем.

В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители.

Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку.