Во Дворце Гейдара Алиева будет почтена память народной артистки Шовкет Алекберовой

1 декабря во Дворце Гейдара Алиева в рамках проекта "Вечно живущие" состоится вечер памяти выдающейся представительницы азербайджанского исполнительского искусства ХХ века, народной артистки Шовкет Алекберовой, посвященный 100-летию со дня ее рождения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе дворца, на вечере в исполнении известных мастеров искусств прозвучат песни из репертуара незабываемого мастера.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте iTicket.az и в кассах города.