https://news.day.az/culture/1488688.html Во Дворце Гейдара Алиева будет почтена память народной артистки Шовкет Алекберовой
Во Дворце Гейдара Алиева будет почтена память народной артистки Шовкет Алекберовой
1 декабря во Дворце Гейдара Алиева в рамках проекта "Вечно живущие" состоится вечер памяти выдающейся представительницы азербайджанского исполнительского искусства ХХ века, народной артистки Шовкет Алекберовой, посвященный 100-летию со дня ее рождения.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе дворца, на вечере в исполнении известных мастеров искусств прозвучат песни из репертуара незабываемого мастера.
Билеты на концерт можно приобрести на сайте iTicket.az и в кассах города.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре