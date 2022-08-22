Госфильмофонд организовал фотовыставку, посвященную памяти Шахмара Алекперова

В Госфильмофонде Азербайджана организована фотовыставка, посвященная жизни и творчеству народного артиста Азербайджана, киноактера и кинорежиссера Шахмара Алекперова, сообщили Day.Az Госфильмофонде.

Отметим, что 23 августа исполняется 79 лет со дня рождения народного артиста, и экспозиция приурочена к этой дате.

Экспонируемые более 40 фотографий, хранящихся в личном архивном фонде видного киноактера и кинорежиссера, раскрывают весь творческий и жизненный путь Шахмара Алекперова.

Отметим, что Шахмар Алекперов родился 23 августа 1943 года в городе Кировабад (ныне - Гянджа). Когда Шахмару было девять лет, семья переехала в Баку. Он обучался на актёрском факультете Театрального института (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С III курса играл на сцене Азербайджанского государственного драматического театра (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). Вскоре получил от режиссёра Адиля Искендерова приглашение в созданную им студию "Киноактерство" на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

На киностудии "Азербайджанфильм" Шахмар Алекперов проявил себя как актер и режиссер, а также дублировал фильмы. Среди известных ролей - Газанфар ("Семеро сыновей моих"), Иман ("Последний перевал"), Ариф ("Жизнь испытывает нас"), Азад ("В Баку дуют ветры"), Гатыр Мамед ("Мститель из Гянджабасара"), Джавидан ("Бабек"), Ибрагим ("Пора седлать коней") и другие.

В 1987 году Шахмар Алекперов (совместно с Гюльбениз Азимзаде) снял свой первый фильм "Экзамен". Алекперов снял также такие фильмы как "Газельхан" и "Ночь без края".

Актёр скончался 12 августа 1992 года, после продолжительной болезни, на 49-м году жизни.