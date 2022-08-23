В Баку стартует новый сезон "Вечеров мугама"

17 сентября состоится первый в новом сезоне (2022-2023 годы) концерт проекта Международного центра мугама "Muğam axşamları" (Вечера мугама), сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

На вечере солисты Международного центра мугама - ханенде Равана Гурбанова, Эльгиз Алиев и Сабина Арабли исполнят мугамы "Хумаюн" и "Хейраты". Ханенде выступят в сопровождении солистов Центра - заслуженной артистки Тараны Алиевой (ганун), Ровшана Гурбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча), Амиля Мустафаева (нагара), Васифа Юсибли (уд), Рафаэля Аскерова (балабан).

Напомним, что Международный центр мугама реализует ряд проектов, направленных на пропаганду азербайджанской национальной музыки, одним из которых является "Muğam axşamları".

В рамках данного проекта известные ханенде и музыканты исполняют мугам, народные песни и теснифы. Публика проявляет большой интерес к проекту.

До конца года при организации Международного центра мугама будут представлены мугамы "Раст", "Шур", "Забул Сегях", "Джахаргах", "Баяты Шираз", "Хумаюн", "Шуштер", "Шахназ", "Орта Махур", "Аразбари", "Османлы", "Хейдари", "Баяты Гаджар", "Махур Хинди", "Карабах шикестеси", "Харидж сегях", "Хейраты", "Мирзагусейн сегяхы", "Кясмя шикесте", "Баяты Кюрд", "Овшары", "Дешти", "Гатар", "Рахаб", "Ширван шикестеси".

Отметим, что проект "Muğam axşamları" реализуется с 2017 года. Наряду с этим, зрителей в новом сезоне ждут проекты "Aşıq musiqisi axşamları" (Вечера ашугской музыки), "Vokal musiqi axşamları" (Вечера вокальной музыки), "Muğamat var olan yerdə" (Там, где есть мугам), "Unudulmayanlar" (Незабываемые) и другие, охватывающие различные музыкальные жанры.

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