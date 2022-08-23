Молодежный симфонический оркестр Польши выступил в Германии под управлением азербайджанского дирижера

Главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюб Гулиев принял участие в Международном фестивале молодежных оркестров мира "Young Euro Classics" в Германии. Об этом сообщил Trend Life дирижер, передает Day.Az.

На сцене одного из самых престижных концертных залов Европы - в берлинском "Концертхаус" в рамках фестиваля с огромным успехом выступил Международный молодежный симфонический оркестр Польши имени Лютославского.

Оркестр под управлением азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева представил одну из самых сложных музыкальных программ на этом фестивале - Концерт для оркестра Белы Бартока, симфоническую поэму "Бланка из Молены" Мечислава Карловича и Концерт для виолончели с оркестром Витольда Лютославского в исполнении одного из самых талантливых виолончелистов Польши Марцина Здуника.

По завершении концерта зрители долго не отпускали молодых музыкантов со сцены. В знак благодарности Международный оркестр Лютославского исполнил на бис знаменитые Венгерские танцы Иоганнеса Брамса.

После концерта в честь музыкантов оркестра и азербайджанского дирижера был дан официальный прием от имени посла Польши в Германии.

Отметим, что концерт транслировался в прямом эфире на немецком радио (Deutch Rundfuk1). Выступление польского оркестра и азербайджанского дирижера получило высокие отзывы в немецких СМИ. Так, газета "Тагешпигель" и портал Classicinfo назвали концерт одним из самых ярких явлений нынешнего фестиваля.

Наряду с этим, на сцене нового концертного зала - в Золотом зале Государственной филармонии имени М.Карловича в городе Щецин (Польша), состоялся еще один концерт, где дирижер Эйюб Гулиев и Молодежный симфонический оркестр Польши повторили свою концертную программу.

Исполнение вызвало огромный интерес среди польской публики, которая в конце программы стоя аплодировала всем музыкантам.

Молодежный оркестр имени Лютославского был создан в год 100-летия выдающегося композитора - в 2013 году. Каждый год по результатам строгого отбора выбираются яркие и талантливые музыканты из разных стран мира. В этом году были выбраны молодые музыканты из Польши, Испании, Германии, Австрии, Украины и Грузии. До общих репетиций с дирижером музыканты оркестра интенсивно работали над музыкальным материалом с известными исполнителями из Берлинского филармонического оркестра, оркестра берлинского "Концертхаус" и лучших музыкальных коллективов Польши.

По окончании гастрольного тура дирижер Эйюб Гулиев и генеральный директор Щецинской государственной филармонии Дорота Серва сердечно поздравили всех участников проекта и вручили им сертификаты.